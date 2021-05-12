Накануне СМИ писали, что Марченко вероятно пребывает в Хорватии.

Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила о возвращении в Киев после отдыха. Правоохранители со вчерашнего дня ищут Медведчука, которому должны сообщить о подозрении в госизмене.

Читайте такжеОбыски у Медведчука: неизвестные помешали эвакуатору забрать Mercedes кума Путина (відео)

О возвращении Марченко написала в своем Instagram. Из ее поста складывается впечатление, что Медведчук находился на отдыхе вместе с ней.

«Друзья, в жизни часто нас сопровождают грусть, страх, печаль, тоска, чувство потери, усталость, тревога...

Реже, но в жизни встречаются боль, болезни, трагедии... Нужно забыть, что идеальная жизнь якобы лёгкая и безболезненная.

Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно», - говорится в публикации Марченко.

Накануне СМИ писали, что Марченко вероятно пребывает в Хорватии – она постила в Instagram публикации с соответствующей геолокацией.

Подозрение Медведчуку: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение Медведчуку касается трех эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

Также Венедиктова сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.

При этом глава СБУ Иван Баканов вчера заявил, что Медведчук находится в Украине. То же самое сказал и однопартиец Медведчука Илья Кива.

Сам Медведчук назвал обыски и свое подозрение «политической расправой». При этом он подтвердил, что находится в Украине, и не собирается прятаться.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров