Депутатская группа "Партия "За майбутнє" требует исполнения судебных решений и установления честных результатов выборов в 87-м избирательном округе. Виновные в искажении результатов народного волеизъявления должны быть наказаны, а члены ОИК, причастные к этому, – внесены Центризбиркомом в черный список. Об этом заявил с парламентской трибуны сопредседатель группы, народный депутат Тарас Батенко.

Как сообщает сайт партии «За майбутнє», народный депутат подчеркнул, что события, произошедшие в окружной избирательной комиссии в Надворной, – это издевательство и глумление над людьми, над народным волеизъявлением и над украинской демократией. По его словам, подобного цинизма со стороны партии власти Украина не помнит со времен Кучмы и Януковича.

Читайте такжеОкружной админсуд признал недействительными результаты довыборов на Прикарпатье«Вся страна наблюдала за этим бесчинством «слуг народа», которые ворвались на заседание окружной избирательной комиссии, за бесчинством правоохранительной системы Украины.

Если мы проглотим эту ситуацию сейчас и промолчим, такие выборы нас будут ждать и в будущем.

Фальсификация результатов волеизъявления граждан. Исчезновение бюллетеней. Скандальный «десант слуг». Привлечение Службы безопасности Украины. Мы увидели беспредел, как это было в 2004 году в Мукачево, как это было в 2012-м в отдельных мажоритарных округах, где выборы состоялись, но люди пошли на перевыборы.

В любом случае этот произвол заканчивается бесславно для действующей власти, для партии власти. А первенство оказывается пирровой победой или предвестником конца для такой власти в плане легитимности и способности защищать интересы общества», – сказал Тарас Батенко.

Он отметил, что решение Ивано-Франковского окружного административного суда, который частично аннулировал решение окружной избирательной комиссии по установлению результатов выборов, лишь подтверждает что ОИК, а именно отдельные члены, прямо причастны к искажению результатов. По словам Тараса Батенко, фамилии членов ОИК, в частности председателя комиссии Лозинского, который представлял якобы демократические парламентские партии, нужно называть.

Сопредседатель группы обратился в Центральную избирательную комиссию с требованием внести в черные списки таких членов ОИК и председателя, делегированных, к слову, демократическими парламентскими партиями.

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Автор: Иван Бойко