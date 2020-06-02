В Верховной Раде создали два депутатских объединения
В Верховной Раде создано два новых межфракционных депутатских объединения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель ВР Дмитрий Разумков.
Так, МДО "За единую Украину, поместную православную церковь" возглавили депутат от "Голоса" Соломия Бобровская и депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.
МДО "За развитие украинского ракетостроения" возглавили депутат от "СН" Роман Каптелов и сопредседатель группы "За будущее" Виктор Бондарь.
Как сообщал УНИАН, в Раде продолжается пленарное заседание. В повестке дня, в частности, обращение к мировому сообществу относительно осуждения нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа.
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