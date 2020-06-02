В Верховной Раде создали два депутатских объединения

Это объединение "За единую Украину, поместную православную церковь" и "За развитие украинского ракетостроения".

В Верховной Раде создано два новых межфракционных депутатских объединения.

Читайте такжеВ ВР создано три новых депутатских объединения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Так, МДО "За единую Украину, поместную православную церковь" возглавили депутат от "Голоса" Соломия Бобровская и депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

МДО "За развитие украинского ракетостроения" возглавили депутат от "СН" Роман Каптелов и сопредседатель группы "За будущее" Виктор Бондарь.

Как сообщал УНИАН, в Раде продолжается пленарное заседание. В повестке дня, в частности, обращение к мировому сообществу относительно осуждения нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram