Денис Шмыгаль считает справедливой помощь развитых стран в восстановлении Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею своего польского коллеги Матеуша Моравецкого по восстановлению Украины. Он считает, что цивилизованные страны должны направить сверхприбыль в качестве помощи для отстройки страны.

Об этом украинский политик написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, такое решение будет справедливо.

"Будет справедливо, если государства будут передавать арестованные российские активы, а компании направят на восстановление часть непроизвольно заработанных через конъюнктуру мировых рынков сверхприбылей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться частью своих "гигантских" доходов, которые она недавно получила в результате повышения цен на нефть и газ. По его словам, прежде всего норвежцы должны отдать часть денег Украине.

Моравецкий отметил, что Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергию, отказавшись от поставок нефти и газа из России и в какой-то момент из арабских стран.

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