Специалисты разрабатывают законопроект, который установит наказание за семейный киднеппинг.
Об этом на странице в Facebook сообщила лидер Женского движения "За майбутне» Ирина Суслова.
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"Ежедневно женщины вынуждены самостоятельно бороться с бывшими мужьями за общих детей. И часто безо всяких результатов. Ведь часто в нашей стране такие ситуации решают деньги. Тогда на стороне женщин должен быть закон", – прокомментировала Ирина Суслова.
Правозащитница отметила, что несколько месяцев подряд Женское движение вместе с председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Дмитрием Лубинцем, специалистами по ГО «Публичный контроль» и адвокатами работают над законопроектом, который установит наказание за семейный киднеппинг.
Сообщается, что к работе над документом также присоединились женщины, которые столкнулись с этой проблемой.
Законопроект о семейном киднеппинге обещают презентовать уже в апреле этого года.
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