Вопрос об отзыве депутата может быть поднят на собрании избирателей округа, от которого избран депутат, при условии, что в нем участвует не менее 300 избирателей.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона об отзыве народного депутата по инициативе избирателей (№7672).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроект народного депутата от "Слуги народа" Георгия Мазурашу определяет основания для инициирования, порядок организации и процедуру отзыва народного депутата по инициативе избирателей.

Так, среди оснований для отзыва избирателями избранного ими народного депутата могут быть:

систематическое невыполнение депутатских обязанностей;

использование полномочий народного депутата в личных корыстных целях;

систематическое нарушение норм депутатской этики и морали;

сокрытие собственного имущества и доходов.

Вопрос об отзыве народного депутата может быть поднят на собрании избирателей округа, от которого избран депутат, при условии, что в нем участвует не менее 300 избирателей из соответствующего избирательного округа. Собрание может проводиться по месту жительства избирателей или на предприятиях, в учреждениях, организациях в пределах избирательного округа.

Проведение отзыва народного депутата организуют Центральная избирательная комиссия, а также соответствующие окружная и участковые избирательные комиссии.

Голосование по вопросу об отзыве народного депутата в пределах избирательного округа, от которого он был избран.

После официального обнародования результатов голосования, по итогам которого большинство избирателей, внесенных в списки избирателей данного округа, проголосовали за отзыв депутата, ЦИК принимает решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины, и назначает повторные выборы в соответствующем одномандатном округе.

Решение ЦИК о досрочном прекращении полномочий народного депутата может быть обжаловано им в Верховном суде Украины. Решение Верховного суда по этому вопросу является окончательным.

Напомним, два года назад в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона об отзыве народного депутата Украины по народной инициативе (№3972). Его вернули на доработку. Инициатором законопроекта также был Георгий Мазурашу.

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