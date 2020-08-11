В Украине предлагают отзывать нардепов по народной инициативе

Среди оснований для отзыва избирателями избранного ими депутата - использование полномочий нардепа в личных корыстных целях и сокрытие собственного имущества и доходов.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона об отзыве народного депутата Украины по народной инициативе (№3972).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

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Его авторами являются депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Максим Павлюк.

Отмечается, что отозвать народного депутата Украины, избранного на одномандатном избирательном округе, можно по народной инициативе в порядке, установленном настоящим Законом.

Что предлагает законопроект

Основаниями для отзыва избирателями избранного ими народного депутата по народной инициативе могут быть:

нарушения им положений Конституции и законов Украины;

систематическое невыполнение депутатских обязанностей, определенных Законом Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламентом ВР;

использование полномочий народного депутата в личных корыстных целях;

систематическое нарушение норм депутатской этики и морали.

несоответствие практической деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы;

сокрытия собственного имущества и доходов, занесение существенно неточных данных в декларацию по имущества и доходов (отклонение на эквивалент 10 минимальных зарплат и более).

Право ставить вопрос об отзыве народного депутата принадлежит исключительно избирателям соответствующего избирательного округа.

Проведение отзыва депутата организуют Центральная избирательная комиссия, а также соответствующие окружная и участковые избирательные комиссии.

Вопрос об отзыве народного депутата может быть возбужден на собрании избирателей округа, от которого избран депутат, при условии, что в них принимает участие не менее 300 избирателей из соответствующего избирательного округа.

Предложение об отзыве народного депутата, принятое на собрании избирателей, после регистрации образованной на них инициативной группы должно быть поддержано и подкреплено подписью в подписных листах установленной формы не меньше количества избирателей соответствующего округа, проголосовавших на соответствующих выборах за всех других кандидатов, кроме избранного народного депутата, плюс 10% от этого количества.

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Голосование по вопросу об отзыве народного депутата проводится в рамках избирательного округа, от которого избран депутат.

ЦИК на своем заседании на основании протоколов окружной избирательной комиссии об итогах голосования на округе, в том числе с пометкой "Уточненный", не позже чем на 10-й день со дня голосования устанавливает результаты голосования в соответствующем округе, о чем составляет протоколы.

Основание для досрочного прекращения полномочий депутата возникает в случае, если за отзыв депутата проголосовало более 50% числа избирателей, внесенных в списки избирателей данного округа, и отсутствуют основания для рассмотрения вопроса о признании результатов голосования недействительным в соответствующем округе.

Что будет после отзыва депутата

После официального обнародования результатов голосования, по итогам которого большинство избирателей, внесенных в списки избирателей данного округа, проголосовало за отзыв депутата, ЦИК принимает решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата и назначает повторные выборы в соответствующем одномандатном округе.

Решение ЦИК о досрочном прекращении полномочий депутата может быть обжаловано лицом, отозванным с должности депутата в Верховный Суд Украины. Решение ВСУ по этому вопросу является окончательным.

Голосование об отзыве народного депутата Украины может быть проведено не чаще одного раза в год.

Расходы, связанные с деятельностью комиссий по подготовке и проведению голосования об отзыве народного депутата Украины, и другие расходы, предусмотренные настоящим Законом, осуществляются за счет государственных средств, выделяемых ЦИК в пределах сметы расходов.

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