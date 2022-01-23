В Штатах отмечают, что совместно с Европой создают огромные последствия для России.

Госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен объяснил позицию США в нежелании вводить превентивные санкции против России, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты и их союзников наказать Москву за массовое наращивание войск вдоль границ Украины.

Блинкен выступил в защиту позиции США. Заявление относительно санкций он сделал в эфире CNN в воскресенье, 23 января.

"Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций — сдержать российскую агрессию", — сказал он.

Читайте такжеВ Украину прибыла вторая партия военной помощи от США (фото)Так, по мнению Блинкена, если санкции будут введены сейчас, то потеряют сдерживающий эффект.

"Все, что мы делаем, в том числе совместно с Европой создаем огромные последствия для России, которые рассчитаны на то, чтобы учитывать влияние президента Путина, а также сдерживать и отговаривать его от агрессивных действий, даже если мы в то же время занимаемся дипломатией", - заявил Блинкен.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призывал к "осторожности" в возможных санкциях против РФ из-за Украины.

Так, среди ряда возможных западных санкций против правительства Владимира Путина Германия может быть остановка газопровода "Северный поток — 2", при условии вторжения в Украину. Однако, по мнению Шольца, это может усугубить кризис поставок газа в Европу, который привел к резкому росту цен на энергоносители.

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