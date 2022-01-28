Законодатели США готовы к сотрудничеству с европейскими партнерами, чтобы применить разрушительные последствия против РФ, если Россия решит прибегнуть к дальнейшей агрессии.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки подтвердили готовность ввести сокрушительные и разрушительные санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и российской экономики, но будут делать это вместе с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены Палаты представителей США сказали на пресс-конференции в Киеве перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Конгрессмен-республиканец Марк Грин (штат Теннесси) заявил, что вызовы, с которыми сейчас приходится сталкиваться, являются чрезвычайно серьезными. "Мы должны спросить себя: ожидаем ли мы дальнейшего вторжения в Украину, или это лишь издевательство со стороны Владимира Путина, чтобы получить свое от Запада? Только Путин может ответить на этот вопрос", - сказал Грин.

"Но эти два сценария раскрывают природу человека, который инициировал эту очень страшную страницу в истории. И если это будет дальнейшее вторжение, человеческие страдания и смерти, в этот раз, которые будут нанесены народу Украины, не будут похожи на то, что мы видели со времени Второй мировой войны", - убежден Грин.

По его убеждению, действия президента РФ сплотили НАТО и Европейский Союз и многих людей на всей планете, а также республиканцев и демократов в Конгрессе, чтобы засвидетельствовать солидарность Украине.

Как сказал Грин, республиканцы и демократы соглашаются, что границы государства никогда не должны меняться с помощью войны. "Если мы позволим этому остаться без ответа, то каждая граница, в отношении которой есть споры на этой планете, станет зоной войны", - считает республиканец.

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Он сказал, что если Путин сделает выбор в пользу дипломатии, США, НАТО, европейские союзники, украинская власть и украинский народ будут партнерами.

"Мы четко заявили, что мы отдаем предпочтение дипломатическому решению для этой проблемы. Но если господин Путин выберет гибридную агрессию или войну, санкции будут быстрыми и они нанесут урон его экономике. Не сомневайтесь, его народ пострадает из-за его решения. Агрессором является тот, кто выстраивает в очередь танки", - подчеркнул Грин.

При этом у него спросили, рассматривают ли в США вариант введения санкций до момента возможного нового вторжения войск РФ в Украину.

Грин отметил, что обсуждения по применению ограничительных мер продолжаются, и ему не известны никакие решения, которые бы могли быть приняты по этому поводу.

В свою очередь, конгрессмен-демократ Том Малиновски отметил, что эти вопросы остаются открытыми. "Чтобы санкции оказали сокрушительное влияние на российскую экономику, союзники должны двигаться вместе, это не могут быть только Соединенные Штаты. У нас есть консенсус среди союзников сейчас, чтобы перейти к разрушительным санкциям для российской экономики, если Путин осуществит дальнейшие агрессивные действия против Украины", - подчеркнул Малиновски.

При этом он сказал, что существует опасение, что если Соединенные Штаты слишком рано самостоятельно введут санкции, то это решение поддержат не все европейские союзники, и поэтому они могут быть менее эффективными против режима Путина.

Также Малиновски отметил, что существует опасение, что если в один день сегодня будут введены все санкции, то Путин может прийти к выводу, что ему больше нечего терять и поэтому он вероятно может захватить всю Украину.

"Но вы должны понимать, что санкции, которые мы подготовили, будут абсолютно разрушительными, и есть 100% единство между Соединенными Штатами и нашими союзниками, что они будут введены, если он сделает дальнейшее движение, и он об этом знает", - отметил конгрессмен.

При этом глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Грегори Микс (конгрессмен от Демократической партии, штат Нью-Йорк) сказал, что недавно, в Брюсселе, во время общения с депутатами Европейского парламента он услышал от них, что санкции, которые могут быть введены против Путина, будут разрушительными, если президент РФ будет продолжать свое агрессивное поведение.

"Нет никаких вопросов относительно их единства (депутатов Европарламента - УНИАН) и нашего единства относительно разрушительных и сокрушительных санкций, которые будут введены против него, если господин Путин будет продолжать свое агрессивное поведение", - сказал Микс.

Конгрессмен-демократ Сара Джейкобс (штат Калифорния) подтвердила, что законодатели США готовы к сотрудничеству с европейскими партнерами, чтобы применить разрушительные последствия против РФ, если Россия решит прибегнуть к дальнейшей агрессии.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает в случае военной агрессии РФ против Украины введение санкции против "Северного потока – 2".