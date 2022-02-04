Данилов говорит, что президент РФ в последнее время выглядит нервозным.

Из-за большого количества событий, происходящих вокруг президента РФ Владимира Путина, он в последнее время выглядит крайне нервным.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мы видим сегодня крайне нервозного Путина. Происходит очень много событий, человек очень нервничает по многим вопросам. Дело в том, что когда он говорит, что для них "вопрос по Крыму решен" - для нас вопрос Крыма не решен - это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой, вернулись в нашу страну и мы это обязательно сделаем", - заверил чиновник.

Данилов добавил что способ достижения этой цели будет зависеть от Украины.

В этом же эфире Данилов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили, что Украина сейчас не планирует военных операций по освобождению оккупированного Донбасса и Крыма.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заговорил о нападении Украины на РФ ради Крыма.

Угроза новой агрессии России

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.