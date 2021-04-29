Депутаты продолжают собирать подписи за исключение Евгения Шевченко из состава фракции "Слуга народа".
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно рассмотрения внутри фракции ситуаций вокруг Шевченко и заместителя председателя фракции "СН" Николая Тищенко.
По словам Арахамия, в «Слуге народа» продолжают собирать подписи за исключение Шевченко из состава фракции.
"По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых", - уточнил Арахамия.
Он высказал мнение, что Шевченко "на 1 мая сделаем подарок".
Также он отметил, что 10 мая состоится заседание Высшего политического совета партии, на котором должны заслушать Тищенко.
Что случилось
- 20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.
- В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.
- 22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".
- 26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.
- По информации СМИ, Тищенко в ресторане отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv устроил вечеринку по случаю дня рождения жены. В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
- 22 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было решено, что Тищенко за нарушение карантинных ограничений должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по этому случаю определит политический совет партии, отметили в пресс-службе партии.
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