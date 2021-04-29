20 апреля депутат от «СН» Евгений Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Александром Лукашенко. Позже Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.

Депутаты продолжают собирать подписи за исключение Евгения Шевченко из состава фракции "Слуга народа".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно рассмотрения внутри фракции ситуаций вокруг Шевченко и заместителя председателя фракции "СН" Николая Тищенко.

По словам Арахамия, в «Слуге народа» продолжают собирать подписи за исключение Шевченко из состава фракции.

"По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых", - уточнил Арахамия.

Он высказал мнение, что Шевченко "на 1 мая сделаем подарок".

Также он отметил, что 10 мая состоится заседание Высшего политического совета партии, на котором должны заслушать Тищенко.

Что случилось

20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.

В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.

22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".

26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.

По информации СМИ, Тищенко в ресторане отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv устроил вечеринку по случаю дня рождения жены. В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

22 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было решено, что Тищенко за нарушение карантинных ограничений должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по этому случаю определит политический совет партии, отметили в пресс-службе партии.

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Автор: Татьяна Поляковская