Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте парламента.

В Верховной Раде предлагают лишать украинского гражданства в случае добровольного получения русского.

Соответствующий проект закона О внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической потери гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации" зарегистрирован на сайте парламента.

Инициаторами документа является внефракционный депутат Оксана Савчук, народные депутаты Наталья Пипа (фракция "Голос") и Николай Княжицкий ("Европейская солидарность").

Текст проекта закона не обнародован.

Как сообщал УНИАН, в Совете национальной безопасности и обороны предлагают в электронной декларации указывать наличие гражданства другой страны. "В декларации будет добавлена новая графа относительно того, имеют люди, которые, согласно закону о предотвращении коррупции заполняют декларации, гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране", - отметил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

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Автор: Светлана Закелова