Депутат из Саратова выступил за повторный референдум по оккупированному полуострову.

В России заговорили о возврате Крыма Украине. Один из депутатов высказался о принадлежности полуострова и не стал подтверждать мнение российского президента о том, что оккупированные территории якобы входят в состав РФ.

С таким заявлением выступил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, фрагмент видео с его речью появился на YouTube-канале "Регион 64".

По словам Бондаренко, если его партия придет к власти, в России пройдет референдум для жителей оккупированного Крыма. Жители полуострова, уверяет депутат, смогут самостоятельно решить, хотят ли они быть оторванными от Украины.

Российский политик не поддерживает кремлевскую идеологию о том, что Крым якобы является частью РФ. Депутат утверждает, что жители полуострова являются украинцами, а не россиянами.

Читайте такжеВ МИД сказали, нужно ли Зеленскому разговаривать с Путиным (видео)В России на заявление Бондаренко отреагировали неоднозначно. СМИ страны-агрессора сразу же начали сравнивать депутата с оппозиционером Навальным, который имеет аналогичную позицию и не поддерживает оккупацию Крыма. Помимо этого, в некоторых изданиях появились недвусмысленные намеки, в которых указано, что сейчас Навальный находится в тюрьме.

Российский депутат действительно поддерживает оппозиционера и ранее даже выходил на митинги в его поддержку. За это российская полиция привлекала его к административной ответственности. Сумеет ли Бондаренко прийти к власти и выполнит ли он свое обещание о возвращении оккупированного Крыма - пока что не известно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина может вернуть оккупированный Донбасс. Он назвал условие для начала операции, однако указал на возможные последствия таких действий.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко