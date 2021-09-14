Этот проект постановления позволит вакцинированным работать и зарабатывать в локдаун.

В Верховную Раду внесли проект постановления "Об особенностях распространение на вакцинированных ограничений, установленных с целью противодействия распространению пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда будет принято решение о ревакцинации от коронавирусаИнициатор этого проекта постановления - Кира Рудык. Обратим внимание, что в названии этого документа допущена ошибка, ведь ограничения в случае усиления карантина предусмотрены для невакцинированных, а привитые украинцы получат ряд преимуществ.

Речь идет о правилах посещения учреждений культуры, спортзалов, бассейнов, заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов о бытовое обслуживание населения, проведение массовых мероприятий.

Данный проект постановления позволит вакцинированным работать и зарабатывать в локдаун.

Новые карантинные нормы в Украине: что известно

13 сентября Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

В то же время и ограничения желтого уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Конечное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, соблюдать ли все карантинные ограничения, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

При условии наличия у человека, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

СOVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно.

Автор: Ольга Робейко