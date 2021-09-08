В парламенте зарегистрирована Декларация о восстановлении суверенитета Украины в сфере госуправления.

Народный депутат Украины Антон Поляков зарегистрировал в Верховный Раде законопроект про "восстановлении суверенитета Украины в сфере госуправления". В случае его принятия иностранные государства, международные организации, а также финансируемые из-за рубежа общественные активисты не смогут больше влиять на государственную политику страны.

"Власть много говорит о народовластии и защите суверенитета, а тем временем Украиной управляют послы G7, МВФ и непонятно кем финансируемые "общественные активисты". Сегодня зарегистрировал в парламенте Декларацию о восстановлении суверенитета Украины в сфере госуправления", - написал народный избранник в Telegram, выложив там соответствующие скриншоты.

В частности, поданная Поляковым Декларация предусматривает запреть иностранцам занимать госдолжности в Украине, в том числе путем получения гражданства Украины, не отказываясь от другого гражданства. Также люди, получающим деньги из-за рубежа, не смогут финансировать в Украине политические кампании, СМИ и участвовать в управлении страной. Кроме того, иностранцам будет запрещено быть членами конкурсных комиссий и отбирать для Украины чиновников, судей и любых других служащих.

Также в тексте Декларации прописаны прямые запреты для Кабинета Министров и президента Украины на сотрудничество с международными организациями и грантовыми активистами.

Иностранных послов, которые будут вмешиваться во внутренние дела Украины, депутат предлагает объявлять персонами non grata.

Согласно документу, все законодательные нормы, которые ему противоречат, автоматически потеряют юридическую силу, а Кабмин будет обязан в трехмесячный срок подать соответствующие поправки в законодательство.

Поляков уверяет, что в случае поддержки его законопроекта, можно будет "прекратить практику внешнего вмешательства в управление страной".

Автор: Иван Бойко