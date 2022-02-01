Отдельной дискуссии потребует вопрос замены кресел в сессионном зале ВР.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал о предстоящей замене системы для голосования в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, что некоторые нардепы жалуются на цены в парламентской столовой, Корниенко отметил, что этот вопрос нужно задавать руководству Аппарата ВР.

"Насколько мне известно, у него (руководителя Аппарата ВР Вячеслава Штучного - УНИАН) есть планы по реформе и в этой сфере. Вы видите, что аппарат постепенно выполняет свои обещания. Увеличена, так сказать, доступность различных санитарных помещений для депутатов и посетителей Верховной Рады... Сейчас, насколько я понимаю, еще у нас продолжается работа по дооснащению и вентиляции в пресс-центре на третьем этаже, который используется как такая импровизированная студия канала "Рада", - отметил он.

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В то же время, Корниенко сообщил, что парламент сейчас стоит на пороге "величайшей реформы" - изменения системы для голосования "Рада".

"Мы на прошлой неделе увидели, что уже просто мы не можем государственные решения принимать из-за того, что какие-то отрубятся каналы, какие-то происходят такие даже, не хочу говорить" диверсии", но технические службы не могут точно определить природу этих отключений каналов", - сказал первый вице-спикер.

Он уточнил, что канал - это линия проводов, где размещены рабочие места нескольких депутатов.

"В прошлый раз, когда был срыв голосования по Сенниченко,- там система показала, и это записано на видео, мы это все видели в рамках расследования, что целая линия кресел, буквально 10, или сколько-то, кресел одновременно не работают", - констатировал Корниенко.

На уточнение УНИАН, состоится ли замена системы "Рада" летом или раньше, он подчеркнул:" Эта замена возможна только между сессиями. Потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков... Ни один из них не гарантировал менее 40 дней работы".

Также на вопрос относительно ориентировочной суммы на замену системы, депутат отметил, что сумма еще подсчитывается и будет зависеть от сроков работы и того, какая именно новая система для голосования будет установлена.

"Есть два принципиально разных подхода. У нас сейчас идет между ними исследование... Один подход - он, фактически, похож на то, как это в электронных комитетах сейчас есть... Другой подход похож на тот, который сейчас в Кабмине, в Офисе президента - это другая система", - пояснил Корниенко.

Он добавил, что эта другая система предусматривает и возможность дистанционной работы с документами, имеет больший функционал и, соответственно, может быть дороже.

Корниенко также подчеркнул, что отдельной дискуссии потребует вопрос замены кресел в сессионном зале.

"Это памятник архитектуры, наше здание. И есть дискуссия, конечно, будет с реставраторами, со специалистами по замене кресел... Надо будет выяснять, чтобы мы не повредили никакую архитектурную ценность этого помещения", - рассказал первый вице-спикер.

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Напомним, в ноябре в сессионном зале Верховной Рады загорелся пульт для голосования на месте народного депутата от "Слуги народа" Артема Нагаевского. Раньше похожий инцидент произошел с пультом для голосования нардепа Максима Ткаченко. Народный депутат Александр Качура отметил, что это очередное подтверждение того, что "пришло время менять систему на новую или переходить на голосование руками".

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