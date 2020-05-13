В Раде у нардепа во время голосования загорелся пульт (видео)

В заседании Рады объявили перерыв на полчаса.

В среду, 13 мая, во время внеочередного заседания Верховной Рады у депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко загорелся пульт для голосования.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Александр Качура.

Читайте такжеРассмотрят банковский законопроект: Рада собралась на внеочередное заседание (прямая трансляция)

"У нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования", - говорится в его сообщении.

"Пошел дым. В зале толкучка. Объявлен перерыв на 30 минут", - добавил Качура и опубликовал видео из зала парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения законопроекта по оптимизации сети и функционированию центров оказания административных услуг в сессионном зале поднялся шум.

Председатель Верховной Рады вынужден был прервать заседание парламента и объявил перерыв на 30 минут "по техническим причинам".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада решила 18 мая работать в обычном режиме, согласно календарному плану сессии.