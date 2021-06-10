Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал странным заявление президента РФ Владимира Путина, который сравнил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о правах коренных народов с идеями нацистской Германии.
Об этом Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.
«Мягко говоря, странное заявление. Потому что понятие «коренные народы» - устойчивое юридическое понятие в современной международной повестке. У подобных слов российского президента может быть несколько объяснений. Либо президент РФ некорректно проинформирован об украинском законопроекте. Либо это, опять же, банальное подыгрывание существующей пропагандистской повестке в РФ. Либо это риторическая подготовка к тем переговорам, которые будут вестить с участием российской стороны. Не более того», - убежден Подоляк.
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Между прочим, как отметил советник руководителя ОП, в самой России ещё в 1999 году был принят федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов России".
«Есть массив международных документов, которые регулируют данную сферу. В частности, Декларация ООН о правах коренных народов. То есть в таком регулировании нет и не может быть ничего деструктивного», - подчеркнул Подоляк.
По мнению советника руководителя ОП, необходимо различать правовое регулирование прав коренных народов и прав национальных меньшинств.
«Если, например, права крымских татар, крымчаков и караимов могут быть урегулированы законом о коренных народах Украины, то права национальных меньшинств – в том числе и русских – требуют отдельного акта. Если, конечно, в этом есть хоть какие-то резоны, так как права нацменьшинств в Украине абсолютно не ущемлены», - резюмировал Подоляк.
Что предшествовало
9 июня в эфире российского телевидения президент России раскритиковал законодательную инициативу президента Украины об урегулировании статуса и о правах коренных народов с идеями нацистской Германии.
«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные и второсортные категории людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии. Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский - еврей по национальности, у него, может, там кровь намешанная. Что делать с этими людьми? Им будут, как в нацистской Германии, мерить черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так будут определять настоящих украинцев?» — сказал Путин.
18 мая Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О коренных народах Украины» (№ 5506).
«Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов», - говорится в сообщении Офиса президента.
8 июня в Госдуме России отреагировали на инициативу Зеленского принять закон о коренных народах Украины. В связи с этим в Госдуме приняли заявление, осуждающее этот документ из-за отсутствия в нем упоминания о россиянах.
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