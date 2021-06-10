Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал несколько возможных объяснений соответствующего высказывания президента РФ Владимира Путина.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал странным заявление президента РФ Владимира Путина, который сравнил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о правах коренных народов с идеями нацистской Германии.

Об этом Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Мягко говоря, странное заявление. Потому что понятие «коренные народы» - устойчивое юридическое понятие в современной международной повестке. У подобных слов российского президента может быть несколько объяснений. Либо президент РФ некорректно проинформирован об украинском законопроекте. Либо это, опять же, банальное подыгрывание существующей пропагандистской повестке в РФ. Либо это риторическая подготовка к тем переговорам, которые будут вестить с участием российской стороны. Не более того», - убежден Подоляк.

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Между прочим, как отметил советник руководителя ОП, в самой России ещё в 1999 году был принят федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов России".

«Есть массив международных документов, которые регулируют данную сферу. В частности, Декларация ООН о правах коренных народов. То есть в таком регулировании нет и не может быть ничего деструктивного», - подчеркнул Подоляк.

По мнению советника руководителя ОП, необходимо различать правовое регулирование прав коренных народов и прав национальных меньшинств.

«Если, например, права крымских татар, крымчаков и караимов могут быть урегулированы законом о коренных народах Украины, то права национальных меньшинств – в том числе и русских – требуют отдельного акта. Если, конечно, в этом есть хоть какие-то резоны, так как права нацменьшинств в Украине абсолютно не ущемлены», - резюмировал Подоляк.

Что предшествовало

9 июня в эфире российского телевидения президент России раскритиковал законодательную инициативу президента Украины об урегулировании статуса и о правах коренных народов с идеями нацистской Германии.

«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные и второсортные категории людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии. Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский - еврей по национальности, у него, может, там кровь намешанная. Что делать с этими людьми? Им будут, как в нацистской Германии, мерить черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так будут определять настоящих украинцев?» — сказал Путин.

18 мая Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О коренных народах Украины» (№ 5506).

«Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов», - говорится в сообщении Офиса президента.

8 июня в Госдуме России отреагировали на инициативу Зеленского принять закон о коренных народах Украины. В связи с этим в Госдуме приняли заявление, осуждающее этот документ из-за отсутствия в нем упоминания о россиянах.

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Автор: Константин Гончаров