Представители спецподразделения "Альфа" разрешили ему пройти в помещение, но журналистов вслед за ним не пустили.

В офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на улице Большой Васильковской, 23-б, в Киеве продолжаются обыски, к зданию приехал народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива.

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Как передает корреспондент УНИАН, на улице стоит микроавтобус спецподразделения Служба безопасности Украины "Альфа".

Внутрь здания никого не пускают.

Кива, который приехал к офису, заявил, что "подозрение Медведчуку - это козырь власти на переговорах с Россией".

Также он отметил, что подозрение Медведчуку сыграет ему только на пользу. "Как только Виктор Владимирович окажется в тюрьме, если ему объявят о подозрении, то это из него сделает человека, за которым пойдут миллионы. Это ускорит процесс нашего роста. Потому что это будет явное давление на оппозиционного политика", - считает Кива.

После этого депутат постучал в дверь офиса, ему открыли спецназовцы и пропустили его внутрь здания.

Журналистов вслед за ним не пустили.

Что предшествовало

Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщения о подозрении в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры по установлению его места пребывания и вручению ходатайства о содержании под стражей.

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Автор: Дмитрий Хилюк