Безуглая может возглавить какой-то подкомитет, рассказал глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В парламентском комитете по вопросам внешней политики готовятся к работе с переведенной туда народным депутатом Марьяной Безуглой и ищут "возможность, которая бы учитывала ее опыт".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Мережко, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос УНИАН насчет того, какой он ожидает работы от Безуглой в своем комитете, и может ли она возглавить какое-то конкретное направление, Мережко отметил, что пытается создать нормальные рабочие условия для каждого члена комитета.

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"Вступительный разговор с Марьяной Владимировной у меня был. У нас практически каждый член комитета возглавляет какой-то подкомитет... Учитывая то, какие его интересы. То есть мы ищем какую-то возможность, которая бы учитывала ее опыт, - там, где она может быть полезной. Например, это могут быть какие-то вопросы, связанные, на грани, скажем так, внешней политики и военно-технической помощи", - отметил Мережко.

Так, возможно, Безуглая "возглавит подкомитет, который будет заниматься такими вопросами". "Каждый имеет право на самореализацию. Это депутат, он представляет интересы, у него есть свои избиратели. И надо искать какой-то конструктивный вариант", - сказал депутат.

На уточнение, есть ли сейчас какой-то подкомитет без руководителя, это он будет создаваться под Безуглую, Мережко объяснил, что каждый член комитета сам предлагает создать какой-то подкомитет.

Также на вопрос о том, что в комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Безуглая критиковала военное руководство, поэтому ожидает ли он, что в его комитете Безуглая будет критиковать Министерство иностранных дел, Мережко отметил, что ожиданий таких нет.

"Я отношусь с уважением даже к тому мнению, с которым я не согласен. Но я верю в то, что каждый человек, каждый депутат имеет право на собственное мнение. В том числе на критику. Вместе с тем, я являюсь сторонником, скорее, знаете, такой доброжелательной критики и конструктивной критики", - сказал он и добавил, что не видит оснований критиковать МИД.

Кроме того, на вопрос, не боится ли он критики Безуглой его самого, поскольку она критиковала главу своего предыдущего комитета, Мережко отметил, что готов к критике.

"Если есть конкретные претензии к моей работе, - я готов и услышать, и готов к диалогу. И вообще считаю, что это нормальное, здоровое явление - критика", - отметил депутат.

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Как сообщал УНИАН, Марьяна Безуглая известна, в частности своими заявлениями "против" главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Далее она критиковала Александра Сырского, который сменил Залужного на посту главнокомандующего ВСУ.

19 сентября Верховная Рада уволила Безуглую с должности заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Ее перевели в члены комитета по вопросам внешней политики. Председатель ВР Руслан Стефанчук выразил надежду, что после перевода для работы в другой парламентский комитет Безуглая "сможет себя реализовать".

Сама же Безуглая отметила, что это был "по собственному заявлению переход" в другой комитет. Также она выразила мнение, что комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в состав которого она входила, - уже "труп", и "больших проектов" там уже нет.

Безуглая также отметила, что у нее "остается допуск к государственной тайне того же уровня". "Также я кооперируюсь с рядом временных следственных и специальных комиссий для того, чтобы продолжать работу", - добавила парламентарий.

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