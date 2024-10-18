Вчера, 17 октября, на встрече Совета Украина-НАТО обсуждалась тема доставки огромной оборонной помощи в Украину.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте отмечает, что в Альянсе существует полное единство, чтобы Украина победила в войне, которую развязала Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

В частности, у него спросили, каким образом на встрече Совета Украина-НАТО был обсужден первый пункт Плана победы Украины относительно приглашения Украины к членству.

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"Я должен сказать, что главное внимание обсуждения касалось доставки огромной военной помощи в Украину", - сказал Рютте.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что многие страны продолжают оказывать огромную военную помощь Украине, в том числе, в последние дни о новых поставках объявили Австралия, США, Германия и другие.

По его убеждению, поставки оружия в Украину продолжатся. Рютте подчеркнул:

"Путин получил бы неправильный совет, думая, что мы откажемся от этого. Нет, мы будем продолжать это делать столько, сколько будет необходимо. И это было главное внимание дебатов прошлого вечера.

При этом, как добавил генсек НАТО, очевидно, все знают, что Украина станет членом Альянса:

"Поэтому, вопрос лишь заключается в том "когда" и будет ли "приглашение". Но это не было основной темой обсуждения вчера вечером".

Также у него спросили, было ли в Альянсе сформировано единство вокруг Плана победы Украины. Рютте ответил:

"В этом Альянсе есть полное единство, что мы хотим, чтобы Украина взяла верх. Мы хотим, чтобы Путин не добился своего. Потому что речь идет о наших ценностях и коллективной безопасности. И по всем этим причинам, мы продолжим обеспечивать Украину тем, в чем она нуждается с точки зрения военной и материальной помощи и т.д. - что вся эта помощь будет поступать в Украину для отражения этой российской атаки".

При этом он сказал, что вчера не обсуждались все пункты Плана победы. Но этот план с уважением был принят к сведению и будет частью дальнейших обсуждений.

"Но главным вопросом вчерашней встречи было то, как обеспечить, чтобы никто в Москве не мог думать, что мы хотим приостановиться... Нет, мы хотим увеличить оборонное производство, восстановить (запасы) и доставить больше помощи в Украину. Мы хотим поддержать способности украинской промышленной базы", - сказал Рютте.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо зараз міжнародні партнери не посилять суттєво Україну на полі бою, то наступного року російський диктатор Володимир Путін встигне посилити російську армію настільки, що дипломатія буде відкинута назавжди.

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