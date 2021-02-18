Американские дипломаты признают важность Украины для Альянса, но напоминают о необходимости реформ.

Интеграция Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) требует прогресса в важных реформах.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

"Украина - важный партнер НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в Черноморском и трансатлантическом регионах. Прогресс в трудных, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины. Мы приветствуем сотрудничество Украины и закрепленное в ее Конституции намерение вступить в НАТО", - заявили американские дипломаты.

Судьба Украины в НАТО: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - заявил Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что за годы правления новоизбранного президента США Джо Байдена Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

9 февраля генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В то же время, 17 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-члены НАТО не держать решение о предоставлении Плана действий относительно членства Украины в "заложниках" российских мифов об экспансии на восток.

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Автор: Виталий Саенко