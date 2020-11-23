Среди партий, получивших больше всего мандатов по результатам местных выборов, высокий процент избранных женщин-кандидатов в партии «Наш край».

Об этом на своем официальном сайте сообщила Гражданская сеть ОПОРА.

«Среди ряда политических сил, получивших больше всего мандатов по результатам местных выборов, высокий процент избранных женщин-кандидатов в списках партии «Наш край» – 40,3% и «Слуга народа» – 39,1%, а самый низкий у ВО «Свобода» – 26%», – отмечается в сообщении.

В Гражданской сети ОПОРА также обращают внимание, что среди всех избранных на местных выборах депутатами 64,1% являются мужчинами, а 35,9% – женщинами. Для сравнения, среди кандидатов 55,5% были мужчинами, а 44,2% – женщинами. Иными словами, женщин было избрано в местные органы власти меньше, чем было в списках в процентном соотношении.

«Эта статистика показывает, что с одной стороны гендерная квота на этапе выдвижения была обеспечена, потому что это более 40% женщин. Но на этапе голосования она несколько уменьшилась до почти 36%», – резюмирует председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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Автор: УНИАН