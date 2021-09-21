Дипломаты договорились, что очередное заседание смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств состоится в Киеве в ближайшее время.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о рецепте укрепления добрососедских отношений с Венгрией.

Как сообщает сайт МИД, в Киеве состоялась встреча сопредседателей смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств - заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и уполномоченного министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по вопросам развития политики соседства Ференца Калмара.

В частности, собеседники подробно обсудили подготовку очередного заседания смешанной комиссии. Боднар выразил уверенность в том, что диалог Украины и Венгрии в рамках деятельности комиссии будет способствовать надлежащему обеспечению прав украинского меньшинства в Венгрии и венгерского в Украине в соответствии с национальным законодательством сторон.

"Это, в свою очередь, будет укреплять добрососедские взаимовыгодные отношения между нашими странами", - отметил заместитель главы МИД Украины.

Читайте такжеИз-за "Северного потока-2" Венгрия "откусит" от Украины 8 млрд кубов газа

Дипломаты договорились, что очередное заседание смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств состоится в Киеве в ближайшее время. Точная дата будет согласована по дипломатическим каналам.

Также Боднар и Калмар отметили прогресс в реализации итогов 3-го заседания украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования, состоявшегося 16 сентября в Ужгороде.

Как сообщил Боднар по итогам встречи в Twitter, "с обеих сторон - конструктив, нацеленность на результат".

"Работаем дальше в рамках существующего законодательства и на основе взаимного уважения", - заявил Боднар.

Ухудшение отношения Украины и Венгрии: история вопроса

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной реализацию положений образовательного закона с учетом венгерского меньшинства.

Автор: Виталий Саенко