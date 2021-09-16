Фильмы о гомосексуальности или гендере в Венгрии теперь "не рекомендуются" людям в возрасте до 18 лет.

В Венгрии фильмы на ЛГБТ-тематику подпали под те же ограничения, что и фильмы ужасов со сценами насилия.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно с нормативными актами, изданными 15 сентября советом по вопросам медиа при Национальном агентстве по вопросам медиа и инфокоммуникаций, фильмы о гомосексуальности или гендере "не рекомендуются" людям в возрасте до 18 лет. То есть такие фильмы приравняли к хоррор-лентам "Пила" или "Экзорцист".

"Общие жесты, выражающие нежность, такие как поцелуй в щеки, объятия, держание за руки во время ходьбы или поцелуй нельзя считать проблемными, если они не изображены ради самих себя или не составляют центральный элемент программы", – говорится в рекомендациях.

Новые наставления появились после принятия в июне закона, запрещающего демонстрацию гомосексуальности детям до 18 лет. Его уже раскритиковали правозащитные группы США и Европейского Союза.

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Скандальный закон о ЛГБТ в Венгрии - что известно

За закон проголосовали 157 депутатов из националистической партии "Фидес" и ультраправой оппозиционной партии "Йоббик". Против выступил один внефракционный левый депутат.

Отныне в стране для детей и молодежи запрещены книги, фильмы и информация, изображающая другие виды сексуальности. Запрет касается и рекламы.

Это часть законодательства, которое включает более жесткое наказание за сексуальное насилие против детей и молодежи, а также создание "реестра педофилов".

В правительстве заявили, что таким образом пытаются защитить право детей на их полученную при рождении гендерную идентичность.

Автор: Денис Прядко