Кулеба заявил, что ситуация вокруг экс-судьи не должна быть использована Россией для того, чтобы поссорить Украину с Молдовой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с бывшим судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

В частности, у Кулебы спросили, обсуждал ли он вчера во время встречи с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем тему похищения украинского судьи Николая Чауса.

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"У нас вчера был очень подробный разговор с моим молдавским коллегой. 90% времени мы посвятили конструктивным вопросам наших взаимоотношений... Мы не могли не затронуть вопрос судьи Чауса. Вы знаете, что визит моего молдавского коллеги в Киев совпал по времени с обнародованием судьей видеозаписи. Эта видеозапись коренным образом, - вы знаете, как в уголовных делах есть такое понятие: вновь открывшиеся обстоятельства, - и эта видеозапись, безусловно, является вновь открывшимся обстоятельством, поэтому она требует дополнительного анализа и меняет картинку того, о чем активно писали, прежде всего, молдавские и в значительной степени можно абсолютно уверенно заявить - пророссийские СМИ, навязывая немного иную картину реальности общественному мнению", - сказал Кулеба.

"Мы вчера с молдавским коллегой абсолютно были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно Российской Федерацией, для того чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях. И именно на этом, на положительной динамике украинско-молдавских отношений и на противодействии гибридным атакам на эти отношения со стороны России, мы будем сосредоточены", - сказал Кулеба.

Видеообращение Чауса, опубликованное 17 мая

Дело против судьи Чауса и его похищения

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставления политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

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Автор: Виталий Саенко