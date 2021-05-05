В Украине рассчитывают на усиление поддержки США в политической сфере и в сфере безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал основные ожидания украинской власти от визита государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Киев, который состоится 5-6 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, в эфире телеканала "Украина 24" Енин заметил, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

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По словам заместителя главы МИД, в первую очередь этот визит рассматривается "как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии".

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника в сфере безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной", - заявил Енин.

Также, добавил он, планируется обсудить вопросы активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций. "Будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор", - сообщил замминистра.

Что известно о приезде Блинкена

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая. Блинкен приедет в Киев по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

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Автор: Виталий Саенко