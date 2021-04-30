По словам Пескова, подготовительные работы осуществляются по каналу Ермак – Козак.

В Кремле заявляют об отсутствии конкретики касательно встречи президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Пока, к сожалению, не могу с вами поделиться никакой конкретикой на этот счет», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, готовы ли в Кремле принять посредничество Папы Римского Франциска на переговорах лидеров Украины и России.

На уточняющий вопрос, если у российской стороны возражения относительно встречи в Ватикане, Песков добавил: «Хотя бы в рабочем или официальном порядке должны быть нам переданы и озвучены предложения, конкретные. Пока нет ничего ни по повестке дня, ни по чему. Возможно, действительно, президент Зеленский принимает самоличные решения, быстро их формулирует, но все-таки у нас есть определенная процедура, определенный процесс формирования позиций по основным текущим вопросам, и, конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно».

По его словам, принято, что заранее стороны обмениваются какими-то идеями, а потом уже, после формулирования позиций, собираются и ведут переговоры.

«Здесь мы все-таки ждем, когда какие-то конкретные предложения поступят», - сказал Песков.

Он добавил, что такие подготовительные работы осуществляются по каналу руководитель Офисы президента Украины Андрей Ермак – замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Подготовка встречи Зеленского и Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю ОП Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

29 апреля La Reppublica со ссылкой на дипломата Ватикана, кардинала Леонардо Сандри сообщила, что Папа Римский Франциск ничего не знает о планах провести в Ватикане встречу Зеленского и Путина, однако готов выступить посредником.

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Автор: Роман Цимбалюк