Ранее президент Украины предложил привлечь США, Великобританию и Канаду к переговорам по Донбассу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить Минский процесс.

Читайте такжеЗеленский резко ответил на предложение Путина: не собираюсь говорить с террористами

Как сообщают "Известия", Песков назвал заявление Зеленского "очередным тревожным сигналом".

«Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос журналистов касательно того, о чем президент России Владимир Путин хотел бы поговорить с Зеленским помимо Донбасса.

Ранее в интервью Financial Times Зеленский предложил привлечь США, Великобританию и Канаду к переговорам по Донбассу.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода (на пост президента - ред.). Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - заявил президент.

Возможная встреча Зеленского с Путиным: что известно

Зеленский в видеообращении, обнародованном 20 апреля, предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах президентов Украины и России.

Кравчук считает, что переговоры Зеленского и Путина можно проводить только в нейтральной стране.

Глава украинской делегации в ТКГ предлагает Финляндию или Швейцарию для проведения возможных переговоров между президентами Украины и РФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров