До утра Балашов пробудет в изоляторе.

В Киеве задержали и доставили в Печерское управление полиции бизнесмена и бывшего нардепа Геннадия Балашова. Ранее он успел отметиться тем, что пришел на допрос в правоохранительные органы в костюме Бэтмена.

О сегодняшнем задержании сообщил в Facebook адвокат Балашова Игорь Черезов, опубликовав фото с ним из полицейского управления.

"Это возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел. После сегодняшнего "посещения" РОВД у Балашова Г.В. будут явные проблемы со здоровьем", - написал адвокат.

Также он добавил, что Балашов проведет предстоящую ночь в следственном изоляторе.

В комментарии сайту "Страна" Черезов уточнил, что Балашова задержали за драку с правоохранителями. "В связи со стычкой со следователем", - сказал он.

СМИ также показало фото Балашова в наручниках.

В чем его подозревали Балашова

Балашову инкриминируют умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Речь идет о строительстве многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемого ЮНЕСКО.

Недавно бизнесмен пытался обмануть следователя и удрал из помещения, ударив правоохранителя дверью. Погоня длилась считанные минуты, после чего экс-нардеп сел в автомобиль и отправился в неизвестном направлении.

5 августа появилось детальное видео, как Балашова еще раз остановили следователи, чтобы объявить ему подозрение. Чтобы экс-нардеп не сбежал, как в прошлый раз, представитель правоохранительных органов перегородил собой выезд автомобиля Балашова и начал зачитывать текст сообщения. В ответ нарвался на ругань: "Вот же ты п*дюк. Я таких пи*арасов 23-летних, бл*ть... Идешь ты на*уй".

Автор: Юрий Годован