Такое решение поддержал 341 депутат.

Верховная Рада приняла постановление об увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 341 из 363 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Против не проголосовал ни один депутат, два - воздержались, а 20 - не голосовали.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что фракция поддержала решение президента Украины относительно кандидатуры Алексея Резникова, который в то время был вице-премьер - министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на должность министра обороны.

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Автор: Таня Поляковская