Он занимал должность с 6 июля 2020 года.

Верховная Рада приняла постановление об увольнении Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 342 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, еще 8 депутатов воздержались, а 18 - не голосовали.

Перед рассмотрением вопроса главы парламентского Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что руководство в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности "оставило желать лучшего". Кроме того, он напомнил, что в начале этого года он уже инициировал сбор подписей за отставку Уруского.

"Девять месяцев назад в этом же зале я публично объявил о том, что начинаю сбор подписей. Сто коллег тогда поддержало этот процесс, но, к сожалению, это решение мы принимаем только сегодня. Почему к сожалению? Потому что мы потеряли очень много времени", - сказал он.

Читайте такжеВерховная Рада уволила вице-премьера РезниковаКак сообщал УНИАН, 1 ноября стала известно, что вице-премьер-министр Олег Уруский подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Верховная Рада назначила Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности 6 июля 2020 года.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Шварц