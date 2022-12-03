Украина фиксирует четкие позитивные сигналы и готовность немецкой стороны к конструктивному диалогу.

В немецком парламенте зарегистрирован проект резолюции в поддержку спецтрибунала над Россией.

Как сообщила в Facebook нардеп Леся Забуранная, проект спецтрибунала был обсужден рабочей группой с ключевыми стейкхолдерами в Берлине – членами комитета по иностранным делам и правового комитета Бундестага, немецкой делегацией ПАСЕ, представителями МИД Германии и председателем Мюнхенской безопасностной конференции.

По словам Буранной, процесс адвокации проходит не без вызовов, однако Украина фиксирует четкие позитивные сигналы и готовность немецкой стороны к конструктивному диалогу.

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"Парламентский трек продвижения идеи наказания высшего руководства РФ за вторжение в Украину является очень важным, поскольку именно парламентарии как представители народа могут осуществлять прямое влияние на правительство страны. Работаем, чтобы наказать всех преступников", - написала Забуранная.