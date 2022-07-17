Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову и от исполнения обязанностей - главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента в воскресенье, 17 июля, вечером.

Позже в своем видеообращении президент объяснил такие решения тем, что большое количество предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на пользу России, ставят очень серьезные вопросы к главе СБУ и генпрокурору. Зеленский отметил, что конкретные действия и бездействие каждого должностного лица в сфере безопасности и в правоохранительных органах будут оценены: "Соответствующая инспекция правоохранительных органов уже имеет первые результаты и будет продолжаться дальше".

По Баканову уже год идут разговоры, что он должен идти в отставку, ведь реформа СБУ полностью провалена

По его словам, на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. Более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины", - заявил Зеленский.

Баканов – последний из окружения Зеленского, кто пришел с ним в 2019 году

Эти события - следствие нескольких факторов. Во-первых, на Украину очень давят наши западные партнеры, которые хотят результатов реформ.

Понятно, что Венедиктова - это попытка отвлечь внимание от темы САП. Ведь все западные партнеры требуют назначения прокурора САП. Конкурс на эту должность - еще прошлогодняя история. Однако наша власть категорически не хочет назначать человека на должность…

По Баканову уже год идут разговоры, что он должен идти в отставку, ведь реформа СБУ полностью провалена. Более того, после многих событий последних пяти месяцев, понятно, что целые направления работы СБУ провалены.

Но ситуация тем интересна, что Баканов – последний из окружения Зеленского, кто пришел с ним в 2019 году.

Таким образом, с одной стороны, эти кадровые решения – попытка ответить на реакцию запада на провальные реформы. Но если не присоединятся наши западные партнеры, есть опасения, что, например, вместо Баканова в СБУ придет намного хуже (для страны) Василий Малюк (первый заместитель председателя СБУ, начальник так называемого главка К).

Алексей Голобуцкий, политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций