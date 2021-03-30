Все они касаются дела о содействии незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией.

Служба безопасности Украины провела еще 20 обысков у руководства и представителей ОО «Украинский выбор» в рамках расследования по поводу ее участия в содействии аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сегодня у руководства и представителей общественной организации «Украинский выбор» было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц», - говорится в сообщении.

Следственные действия проходили в более чем 10 регионах страны. Изъятую доказательную базу приобщили к материалам дела.

По данным СБУ, в ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь.

В ведомстве напомнили, что досудебным следствием уже установлено, что члены ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти. Они стали членами избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма».

Кроме того, участники НВФ противоправно преследовали проукраински настроенных активистов, захватывали административные здания органов власти Украины и осуществляли охрану незаконно созданных избирательных участков в АР Крым и в Севастополе во время проведения так называемого референдума 16 марта 2014 года.

Проводятся следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Ранее разоблаченным представителям ОО уже объявлено о подозрениях по этим статьям.

Обыски в офисах "Украинского выбора": что было раньше

25 марта в Киеве и Днепре Служба безопасности Украины провела обыски в офисах организации "Украинский выбор", лидером которой является Виктор Медведчук.

По данным следствия, во время оккупации Крыма центральный офис организации координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ.

Кроме того, в дальнейшем они участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов в "законодательные органы Республики Крым", Госдуму РФ и президента, а также были участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Установлено, что руководство "Украинского выбора - Право народа", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в Крыму.

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Автор: Олег Давыгора