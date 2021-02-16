Исследовательское агентство Info Sapiens опубликовало результаты всеукраинского репрезентативного опроса, который показал уровень доверия к политикам и уровень их узнаваемости среди украинцев.

Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому (34%), председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову (30%), городскому голове Киева Виталию Кличко (26%), шоумену и члену партии "Голос" Сергею Притуле (24%) и лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (24%).

Самый высокий уровень недоверия имеют Олег Ляшко (78% при доверии в 16%), Петр Порошенко (75% при доверии в 19%) и Виктор Медведчук (71% при доверии в 16%).

Среди предложенного в опросе списка политиков самый низкий уровень узнаваемости имеют председатель партии "Голос" Кира Рудык - ее не знают 73% опрошенных.

Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство украинцев проголосовало бы за Владимира Зеленского (17,1%), на втором месте с минимальным разрывом идут Петр Порошенко (12,2%) и Юрий Бойко (10,8%).

Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Верховную Раду, то в них наибольшее количество голосов с минимальным отрывом получили бы три партии: "Европейская солидарность" и "Слуга народа" с одинаковыми показателями (за них бы проголосовали 13,1% среди всего населения и 23% от определившихся с партией), а также ОПЗЖ (12,4% и 21,8%, соответственно).

Также шансы преодолеть проходной барьер были бы у "Батькивщины" (7,7% и 13,7%), Радикальной партии Олега Ляшко (2,7% и 4,7%) и партии «Сила и честь» (2,6% и 4,6%).

Опрос проводился 21 января - 5 февраля 2021 года. Во время исследования было опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

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Автор: УНИАН