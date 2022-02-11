Глава МИД подчеркнул, что на переговорах политических советников "нормандской четверки" делегация Украины удержала свои позиции и не пересекла никаких красных линий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевое требование, которое делегация РФ выдвигала в Берлине, и которое Украина отвергла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга из Харькова, который транслировался в Facebook.

Глава МИД отметил, что украинская делегация в Берлине провела изнурительный день на переговорах советников лидеров "нормандского формата".

"Непростой, мягко говоря, был разговор, но Андрей Ермак как глава этой делегации и коллеги, которые были в составе этой делегации, они абсолютно удержали все наши позиции. Не уступили ни по одному моменту, важному для Украины, и не пересекли никаких красных линий. Этот диалог чрезвычайно сложный, но он должен продолжиться, потому что нет другого пути, кроме как дипломатическое урегулирование конфликта", - сказал Кулеба.

По его словам, на вчерашних переговорах в Берлине главный вопрос касался требования России, чтобы Украина вела прямые переговоры с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе.

"Ключевой вопрос вчера - прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос хорошо всем известен. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "ДНР/ЛНР". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника в конфликте. Именно поэтому мы на это не идем", - заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина готова к продолжению переговоров в "нормандском формате".

"И наше единственное стремление сегодня - это действительно разблокировать работу Трехсторонней контактной группы для того, чтобы можно было двигаться вперед в вопросе урегулирования этого конфликта и прекращения войны в Украине", - сказал глава МИД.

Он напомнил, что Россия "начала очередную волну обвинений в адрес Украины по поводу того, что мы якобы готовим наступление, мы готовим провокации".

"Хочу совершенно официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не планирует, какие провокации нам не нужны, и все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния и попытки перекладывания ответственности на Украину", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что сейчас, благодаря работе дипломатов, есть четкое понимание у всех международных партнеров из Европы и Северной Америки о том, что ответственность за происходящую эскалацию несет РФ.

"Украина не стремится к эскалации, а находится в защитной позиции и не планирует никаких наступательных действий", - резюмировал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата", состоявшейся 10 февраля в Берлине, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что советники не смогли "дойти до общего документа".

В то же время, по его словам, все стороны встречи подтвердили настроенность продолжать эти переговоры и заинтересованность в том, чтобы они происходили.

Также они высказались за режим прекращения огня на Донбассе.

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