Сторонами соглашения являются 34 страны, партнерами - Евросоюз и Всемирная туристическая организация. Присоединение к соглашению позволит Украине продвигать собственные исторические и культурные достояния.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о культурных маршрутах».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Предполагается, что присоединение к соглашению позволит Украине не только участвовать в культурных маршрутах, но и продвигать собственные исторические и культурные достояния.

«В этом году в рамках «Большого строительства» мы начинаем проект «Большая реставрация», который имеет целью восстановление исторических и культурных объектов Украины. Чтобы и украинцы, и иностранные туристы смогли увидеть красоту и культурное разнообразие Украины. Мы строим дороги, улучшаем управление объектами культурного наследия и присоединяемся к европейскому соглашению о культурных маршрутах, чтобы об Украине больше узнавали люди как внутри страны, так и за ее пределами», - отметил Зеленский.

Соглашение о культурных маршрутах: что известно

16 февраля Верховная Рада приняла закон о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о культурных маршрутах.

Соглашение направлено на формирование общего культурного пространства.

Достичь этого планируется путем популяризации европейской идентичности и принадлежности через знания и осведомленность о культурном наследии Европы, развитие культурных связей и диалога в Европе, промоцию качественного и устойчивого трансграничного туризма, а также других связанных с этим мер.

Сторонами соглашения являются 34 страны, партнерами - Европейский Союз и Всемирная туристическая организация (UNWTO). Сертификат «Культурные маршруты Совета Европы» получили 39 европейских культурных маршрутов, которые проходят по более 50 странам мира.

Предполагается, что присоединение к соглашению позволит Украине не только участвовать в существующих культурных маршрутах, но и самой инициировать номинации, продвигая собственные исторические и культурные достояния.

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Автор: Леся Лещенко