В частности, речь идет о реформе судебной системы, системе безопасности и сохранении макрофинансовой стабильности

Посол Канады в Украине Лариса Галадза назвала три важные реформы, которые Украина должна воплощать в жизнь.

В интервью англоязычному проекту #KyivNotKiev дипломат отметила, что главной является реформа судебной системы.

"Сейчас для Канады, и, по моему мнению ,также для G7 - это реформа судебной системы. Существует момент, возможность и необходимость. Риск велик. Есть политическая воля, и поэтому это сейчас является большим приоритетом", - отметила Галадза.

Второй реформой она назвала поддержку макрофинансовой стабильности.

"Действительно, важно сохранять макрофинансовую стабильность, чтобы видеть, что Украина способна будет делать это в будущем", - отметила она и добавила, что также важна реформа безопасности.

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Галадза отметила, что Канада является партнером Украины не только в "Большой семерке", но и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Партнерство, которое Украина имеет и хочет углубить с НАТО, является прямым интересом для Канады", - отметила Галадза.

Посол Канады в Украине: что известно

Посол Канады Лариса Галадза прибыла в Украину в ноябре 2019 года. Она сменила Романа Ващука, который представлял Канаду в Украине с 2014 года.

Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити (Университет Торонто), а в 1996 году - степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете. После обучения в 1996 году начала работать в Министерстве национальной обороны Канады. В 2016 году Галадза стала гендиректором Программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады.

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Автор: Виталий Саенко