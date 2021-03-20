Глава правительства подчеркнул, что членство Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг Альянса и укрепит общеевропейскую безопасность в целом.

Украина, Грузия и Молдова выступают с совместной инициативой о начале в рамках "Восточного партнерства" формата усиленных диалогов "ЕС + 3 ассоциированные партнера", в частности в сферах имплементации зоны свободной торговли и секторальной интеграции.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, состоявшейся в ходе его рабочего визита в ФРГ.

"Мы надеемся, что в рамках "Восточного партнерства" для ассоциированных государств-партнеров будет предложена более глубокая интеграция на основе подхода "больше за большее". Интеграция во внутренний рынок ЕС, энергетическая безопасность, "зеленый курс" ЕС, диджитализация, здравоохранение - это те сферы, которые интересны Украине для углубления сотрудничества", - отметил Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что актуальным вопросом является усиление безопасности измерения сотрудничества в рамках "Восточного партнерства", прежде всего в противодействии гибридным угрозам России в регионе.

Отдельно глава украинского правительства подчеркнул, что членство Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг Альянса и укрепит общеевропейскую безопасность в целом.

"Украина надеется на поддержку Германии в вопросе предоставления нашему государству Плана действий относительно членства в НАТО", - добавил Шмыгаль.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уже второй день находится в Германии с рабочим визитом.

Восточное партнерство: что известно

Восточное партнерство - внешняя политика Европейского Союза, которая охватывает 28 стран-членов ЕС и шесть восточноевропейских стран - Украину, Молдову, Грузию, Азербайджан, Беларусь и Армению. Инициатива была формально основана на Пражском учредительном саммите 7 мая 2009 года.

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Автор: Наталья Ничишина