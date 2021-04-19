В ПЦУ призвали Кремль остановиться и покаяться, загладить свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир.

Православная церковь Украины опубликовала обращение, в котором предостерегла Россию от враждебной агрессии.

Обращение священного синода ПЦУ к украинскому народу, людям доброй воли всего мира и российским властям появилось на официальной странице Православной церкви.

"Многочисленные достоверные сообщения подтверждают наибольшее со времени начала необъявленной войны России против Украины в 2014 году скопление у наших границ войск РФ. Первая и очевидная цель такого скопления – запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов.

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Мы не боимся! - наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. «Душу и тело мы положим за нашу свободу» – не просто фраза из Гимна Украины. Это убеждение - одна из ключевых черт украинской политической нации, взлелеянная со времен княжеской Киевской державы, утвержденная в освободительных соревнованиях казацкой эпохи и ХХ века. Мы не нуждаемся и не хотим чужого, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь – с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова накинуть на нашу шею имперское иго, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!" - говорится в обращении.

В ПЦУ призвали Кремль остановиться и раскаяться, загладить свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир.

«Предостерегаем также военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля – не участвуйте в преступлениях ваших начальников», - подчеркнули в обращении.

Кроме этого, в ПЦУ поблагодарили союзников, страны свободного мира, которые засвидетельствовали поддержку Украины, и призвали власти России остановить эскалацию агрессии.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Денис Прядко