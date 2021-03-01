Детский кардиохирург Юлия Кузьменко фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 5 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах 28 марта, среди которых врач Юлия Кузьменко – фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает Управление коммуникации Секретариата ЦИК, такое решение приняли сегодня на заседании комиссии.

Читайте такжеФигурантка дела об убийстве Шеремета Кузьменко идет в Раду - подала документы в ЦИК (фоторепортаж)Так, в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) зарегистрировано Андрея Аксенова от политической партии "Порядок", Юлию Кузьменко от политической партии "Европейская солидарность" и Николая Головка как самовыдвиженца.

В одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) – Руслана Деревореза и Марию Желоб как самовыдвиженцев.

Кроме того, Комиссия отказала Олегу Пазюричу, Михаилу Сахно, Сергею Шаповалову, Юрию Чиху и Ольге Квитке в регистрации кандидатами в народные депутаты Украины в ОИО № 50. А также – Николаю Миню, Ивану Нечепоруку, Александру Соколовскому, Леониду Тимошкову, Даниилу Малому, Владимиру Новицкому, Владимиру Березовскому, Сергею Волянюку, Артему Кирсанову, Владимиру Козорезу, Владиславу Купянскому, Николаю Синчуку, Александру Ткаченко, Андрею Усову, Тарасу Власийчуку в регистрации кандидатами в народные депутаты Украины в ОИО № 87.

Основные основания отказа – невнесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства.

Справка УНИАН. Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Антоненко содержат под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом, а на Дугарь возложены личные обязательства.

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

Выборы в Украине

22 января ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов народных депутатов 28 марта. Предвыборная агитация продлится до 26 марта. Традиционно суббота перед избирательным воскресеньем (27 марта) – день тишины. Результаты промежуточных выборов ЦИК должна установить до 12 апреля.

Ранее Комиссия уже зарегистрировала 25 кандидатов в народные депутаты: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко, Юлия Гакову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенца, Антона Ровенского – в ОИО № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея и Иосифа Резеша – в ОИО № 87.

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Автор: Виктория Токарева