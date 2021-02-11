По словам заместителя руководителя ОП, сегодня отношения Украины и ЕС находятся «на одной из самых высоких точек» за всю историю.

Украина ожидает, что заседание Совета ассоциации с ЕС, которое состоится сегодня в Брюсселе, даст старт реализации договоренностей по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и привлечению к реализации Зеленого курса ЕС.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква в колонке для НВ, сообщает пресс-служба ОП.

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«Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю. Это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, то есть стать полноценным членом ЕС. Но уже сейчас можно смело говорить, что имеем четкую траекторию движения, высокий уровень взаимопонимания и доверия с нашими европейскими партнерами», - отметил он.

По словам Жовквы, европейские партнеры знают, что для украинцев ценности свободы, достоинства и демократии являются экзистенциальной потребностью, и Украина седьмой год подряд защищает их на Донбассе, внося вклад в европейскую безопасность.

«Украина - надежный партнер ЕС в регионе. Неоднократно это подтверждала, среди прочего, своими практическими действиями. Поэтому готова стать активным участником процессов определения будущего Европы. Надеемся, что нас услышат», - добавил он.

По мнению заместителя руководителя Офиса президента, успешный саммит Украина - ЕС, который состоялся в октябре 2020 года, открыл путь к конкретному прогрессу в отношениях, прежде всего в сфере интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

«Сегодня состоится очередное заседание Совета ассоциации Украина - ЕС, которое станет точкой отсчета для реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Зеленским с лидерами ЕС. Ожидаем официального начала диалога по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и процесса совместной оценки достижений целей Соглашения об ассоциации», - отметил Жовква.

Он заметил, что Украина первой из стран вне Евросоюза присоединится к реализации Зеленого курса ЕС, что будет означать тесную координацию политик для противодействия климатическим изменениям.

Кроме того, в этом году ожидается подписание соглашения об общем авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения «промышленного безвиза» с ЕС.

«Это позволит сделать выход производителей украинской промышленной продукции на рынок ЕС проще и дешевле», - отметил Жовква.

Заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз: что известно

11 февраля в Брюсселе состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина – Европейский Союз.

Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сторону Европейского Союза - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. В заседании также примет участие комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

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Автор: Константин Гончаров