В партии заявляют, что экс-президент не связан с кумом Путина.

В партии бывшего президента Петра Порошенко заявили, что он не разговаривал с кумом Путина Виктором Медведчуком на темы, о которых говорится в новом расследовании издания Bihus.Info.

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности" в комментарии "Радио Свобода".

"Считаем, что обнародованные в понедельник новые "разговоры" Медведчука слиты "расследователям" явно из Офиса президента. Именно там пульт управления этой кампанией. Постоянные попытки навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко – черный пиар, который координируется Офисом президента", – рассказали в пресс-службе.

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Там также заявили, что Порошенко использовал статус Медведчука как неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников.

"Другой эпизод, о чем тоже Порошенко уже информировал, имел место в конце 2014 года, когда энергетический кризис вылился в веерные отключения электроэнергии. Тогда Украине нужно было выиграть время, чтобы подготовиться к двум стратегическим ключевым решениям в обеспечении энергетической безопасности. А именно - полному отказу от российского газа и электричества, что и было достигнуто в конце 2015 года. Другие темы и вопросы в коммуникациях с Медведчуком никогда не затрагивались", – добавили в партии.

Что этому предшествовало

На днях журналисты заявили, что нынешний нардеп от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук за время президентства Петра Порошенко вел многочисленные переговоры с россиянами и боевиками на оккупированном Донбассе. Он также похвастался регулярным диалогом с Порошенко. В частности, Медведчук во время своих разговоров отмечал, что часто общался и встречался с тогдашним президентом, в том числе ночью и на выходных. Среди прочего встречи происходили в тогдашней Администрации президента на Банковой.

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Автор: Юрий Годован