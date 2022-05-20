Александра Павлюка уволят с должности главы ОГА / фото с facebook-страницы Александра Павлюка

Кабинет министров согласовал увольнение Александра Павлюка с должности Киевской областной государственной администрации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В то же время, по его словам, согласовано назначение Алексея Кулебы председателем Киевской ОГА.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2021 года Александра Павлюка назначили командующим Операции Объединенных сил.

15 марта 2022-го президент Украины Владимир Зеленский назначил его руководителем Киевской областной военной администрации. Решение приняли в связи с намерениями оккупантов захватить Киев.

"Оккупанты продолжают считать захват нашей столицы своей ключевой целью. Политической целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд абсолютный - со всех точек зрения", - заявлял глава государства.

Алексей Кулеба занимал должность председателя ОГА до назначения Павлюка. Отмечалось, что после увольнения он должен был помогать военному руководству.

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