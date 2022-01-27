По словам командующего ССО Галагана, сейчас ожидаются изменения в законодательство, которые будут детальнее регламентировать движение сопротивления.

Движение сопротивления во всех областях Украины имеет подготовленных людей для выполнения поставленных задач.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил командующий Сил специальных операций Григорий Галаган.

"Во всех областях есть подготовленные люди, которые способны выполнять задачи, поставленные главнокомандующим. Поэтому мы еще наращиваем силы", - отметил Галаган.

Командующий ССО добавил, что во время развертывания движения сопротивления были выявлены некоторые правовые недостатки. "Когда мы начали разворачивать движение сопротивления, то выявили некоторые проблемы в нормативно-правовых актах", - сказал он и добавил, что сегодня Верховная Рада рассмотрит поправки к закону о Национальном сопротивлении, которые четче регламентируют полномочия движения сопротивления.

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Как сообщал УНИАН, 1 января в Украине введен в действие закон об основах национального сопротивления. Составляющими национального сопротивления являются силы территориальной обороны, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевойсковая подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу.

Движение сопротивления - система военных, информационных и специальных мер, организация, планирование, подготовка и поддержка которых осуществляется с целью восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности во время отпора вооруженной агрессии против Украины.

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