Дело касается внесения недостоверных данных в декларации за 2015-2016 годы на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Высший антикоррупционный суд закрыл второе дело против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей ВАКС по делу о декларировании недостоверной информации Трухановым за 2015-2016 годы на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

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В начале заседания адвокаты мэра Одессы ходатайствовали о закрытии соответствующего дела в соответствии с решением Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

"Ходатайство защитника удовлетворить. Закрыть уголовное производство по обвинению Труханова Геннадия Леонидовича в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса", - зачитал председательствующий судья фрагмент постановления.

Кроме того, суд отменил арест на мобильный телефон бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой, который проходил по делу в качестве вещественного доказательства, и обязал правоохранителей вернуть ей телефон и сим-карту к нему.

Дела против Труханова: что известно

Труханов был уведомлен о подозрении относительно декларирования недостоверных сведений, в частности в недостоверном декларировании имущества на сумму 16,3 млн грн за 2017, а также на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно за 2015-2016 годы.

5 ноября ВАКС закрыл дело о недостоверном декларирование за 2017 год в связи с отменой Конституционным судом соответствующей статьи.

В Высшем антикоррупционном суде слушается еще одно дело в отношении Труханова по поводу завладения средствами бюджета в сумме более 92 млн грн при покупке горсоветом админкорпуса бывшего завода "Краян" по завышенной стоимости.

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Автор: Антонина Доломанжи