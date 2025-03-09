Ирина Погорелая

Американский президент обрушился с очередной порцией критики в адрес Зеленского и намекнул, что тот так или иначе, но подпишет договор об ископаемых.

Президент Дональд Трамп обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что он "отнял конфету у ребенка", говоря о помощи, которую Украина получала в годы правления Джо Байдена.

Он также заявил, что Зеленский в конечном итоге заключит с США сделку по добыче полезных ископаемых, пишет Bloomberg. А еще американский президент повторил свое утверждение будто Зеленский проявил неблагодарность на их встрече в Белом доме 28 февраля, которая заблокировала договор о добыче ископаемых и усилия Трампа по достижению мира в Украине.

Зеленский "вынимал деньги из этой страны при Байдене, как конфеты у ребенка. И я просто не думаю, что он благодарен", - сказал Трамп.

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На вопрос, ожидает ли Трамп, что Зеленский вернется к подписанию соглашения, тот ответил: "Да, я так думаю. Я думаю, что это произойдет".

Договор о добыче полезных ископаемых в Украине

Администрация Трампа заявляет, что предлагаемая сделка по ископаемым представляет собой экономическое обязательство США по обеспечению безопасности Украины. В связи с этим Трамп давит на Зеленского, чтобы тот согласился на прекращение огня с РФ. Изменения в политике Трампа вызвали обеспокоенность в Европе по поводу того, как защитить Украину.

После скандала с Зеленским в Белом доме Трамп приостановил военную помощь и разведывательную поддержку в попытке убедить Зеленского согласиться на перемирие, которое позволило бы начать переговоры о прекращении войны.

После интенсивного давления США на Зеленского украинские и американские официальные лица на днях встретятся в Саудовской Аравии, чтобы возобновить обсуждения.

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