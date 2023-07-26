Вопрос об увольнении министра культуры будет решен голосованием на пленарном заседании Верховной Рады.

Профильный комитет Верховной Рады Украины не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко", – говорится в сообщении комитета по гуманитарной и информационной политике на странице в Facebook.

При этом отмечается, что вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины.

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Отставка Александра Ткаченко - что надо знать

20 июля глава Минкультуры и информполитики Александр Ткаченко подал руководителю украинского правительства Денису Шмыгалю свое заявление об отставке. Он объяснил это решение "волной недопонимания важности культуры во время войны". По его словам, и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны.

Президент Владимир Зеленский в тот же день попросил Шмыгаля рассмотреть замену министра Ткаченко.

На следующий день председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление от Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины "по собственной инициативе".

Стефанчук сообщил, что это заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

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