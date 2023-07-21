Заявление министра рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

В парламент Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины "по собственной инициативе".

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook. "Прошу уволить меня с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", - говорится в заявлении Ткаченко.

Стефанчук сообщил, что это заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

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Отставка Ткаченко

Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть кандидатов на пост министра культуры информполитики, отметив, что на ряд проектов стоит находить внебюджетные средства, поскольку во время войны у государства есть другие приоритеты.

В этот же вечер Ткаченко подал Шмыгалю заявление об отставке. Он объяснил это решение "волной недопонимания важности культуры во время войны". По его словам, и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны.

Напомним, в ноябре 2021 года Ткаченко уже писал заявление об отставке, но тогда в Раде оно не было зарегистрировано и вопрос не рассматривался.

В парламенте некоторые фракции, в частности, "Европейская солидарность", заявили, что перед рассмотрением вопроса об отставке, хотят заслушать отчет Ткаченко о его работе на посту министра.

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